Ферит привык к тому, что его желания мгновенно исполняются и никто не смеет ему отказывать. Он проводит все свободное время на вечеринках, наслаждаясь алкоголем и вниманием девушек. Но такой образ жизни недостоин наследника бизнес-империи. Его дедушка Халис Ага, уважаемый состоятельный человек, надеется образумить внука. Ему нельзя доверять управление бизнесом, пока он продолжает развлекаться, словно он еще подросток, а не взрослый мужчина.
Но наставления отца и деда не производят впечатления на тусовщика. Он не желает становиться серьезным и испробовав все методы, Халис решает, что необходимо срочно женить внука. Его невестой должна стать скромная девушка с его родного города. Сейран умна, красива и обладает хорошей репутацией. Но она не хочет выходить замуж за парня, известного своим разгульным поведением. Узнав о плане, Ферит вначале собирается назло ему отказаться, но несговорчивость невесты вызывает у него интерес и желание соблазнить упрямую красотку.
Нилюфер – старательная и молоденькая девчонка, только начинающая карьерный путь. Девушка хочет устроиться в хороший отель, с которым ее связывают приятные воспоминания. Героине удается пройти туда собеседование, она там осваивается, и все протекает неплохо. Но вскоре в учреждении появляется новый владелец. Каан долгие годы не бывал в родной Турции, однако теперь приехал и взялся управлять предприятием.
Попутно мужчина собирается забрать свою часть наследства, на которое претендует также сестра. Мрачный и неразговорчивый хозяин периодически появляется на работе, где и случайно сталкивается с новенькой сотрудницей. Приятная, улыбчивая, презабавная и привлекательная девица обращает на себя его внимание, хоть и не планировала ничего подобного делать. Между ними завязывается некий первоначальный контакт, но сложно представить, во что это выльется.
Действие исторической драмы разворачивается в XVI веке, в Османской империи. Отец Сулеймана умер в Стамбуле. Сыну покойного султана предстоит возглавить страну, в которой процветает коррупция и беззаконие. Молодому правителю придется изменить империю изнутри.
В Стамбул прибыли новые рабыни, которых привезли крымские татары. Они решили выгодно продать славянскую красавицу Александру, лишившуюся семьи. Пленница понравилась новому султану, в гареме которого она оказалась после принятия ислама. Умную и своенравную наложницу стали называть новым именем Хюррем. Она делала все, чтобы в нее влюбился Сулейман. Другим девушкам из гарема это не нравилось. Соперницы строили козни красавице.
Яркая наложница сумела очаровать османского правителя. Она нажила себе немало врагов. Хитрая и умная красавица вышла замуж за Сулеймана и повлияла на некоторые исторические события. Супруги хотели сделать свою страну процветающей. Но в личной жизни им придется пройти через испытания.
Отношения с мачехами часто бывают сложными. Когда отец Лейлы, нашел себе новую женщину после смерти жены, девушка даже не представляла, что за коварная женщина теперь поселилась у них дома. Нур умела манипулировать всеми вокруг, используя ложь и хитрость. Вскоре и отец Лейлы также погибает. Став сиротой, из-за действий Нур она оказывается на улице. Любой в ее положении мог бы опустить руки, но девушка была полна решимости и сил. Также ею двигало желание отомстить мачехе за содеянное. Впоследствии они снова встретились, и Нур не могла узнать изменившуюся падчерицу. Правда, Лейла в этой истории, помимо плохих эмоций испытала также настоящую любовь к молодому человеку.
Еще в детстве Девран прекрасно понимал математику и умел решать даже самые трудные математические задачки и примеры. Все считали его уникальным парнем. А родители делали все для того, чтобы их сын постоянно развивался и достиг то, к чему так давно стремился. Родители постоянно занимаются с ним и постепенно его все стали считать его гением. В школе он постоянно участвовал в различных олимпиадах и постоянно занимал первые и призовые места. Вот только у парня никто не спрашивал его мнения. Поэтому никто не знал, что помимо математики парню больше всего нравится девушка, которая жила по соседству с ним.
Кывылджим развелась с супругом, но смогла устоять на ногах. У нее хорошее образование, она смотрит на мир современным взглядом и достигает успеха. Женщина состоялась как мать, у нее две дочери, которых она воспитывает согласно канонам достойно. Младшая Чимин учится в средней школе, а старшая Дога поступила в медицинский институт. Кывылджим, как матери, хотелось бы всегда видеть их счастливыми и успешными.
Вскоре Дога познакомится с Фатихом, с которым у них случится романтическая связь. Семьи их враждуют, но ради будущего отпрысков они готовы примириться. У каждого из кланов имеются свои традиции и ценности. И это отразилось на жизни детей. Женская половина привыкла быть самодостаточной, ведь росли они без отца. Фатих же считает, что распоряжаться в доме должен мужчина. На фоне разногласий возникают скандалы, отравляющие быт молодым. И это не единственная проблема, с которой столкнутся герои. Смогут ли они расставить все по местам и найти гармонию счастья?
Главный герой смотрит на портрет красавицы с микрофоном и роняет скупую слезу. Как же так получилось, что из мечты, которую искал с детских лет, она превратилась в заклятого врага? Эшреф знал о ловушке, но никого не предупредил о предстоящей опасности. Искал смерти или презирал ее с тремя пулями в лёгком? В комнатах полный разгром, на лестницах мертвые тела. В тот раз ему удалось выжить.
Когда мужчина покинул этот бренный мир, за его спиной было миллионное состояние, пару близких людей, скорбящих о его кончине и удивительная история любви. Будучи четырнадцатилетним подростком, Эшреф впервые увидел девушку, укравшую его сердце. Загадочная незнакомка грациозно вышла из машины. К автомобилям парнишка тоже питал настоящую страсть. Не зная имени красавицы, паренёк про себя называл ее Руйя, что в переводе означало Мечта.
Сумру выдали замуж за богатого и влиятельного мужчину, которого она не любила. Вскоре у них родилось двое детей-близнецов. А немного позже Сумру ушла от мужа и вышла замуж, и стала счастливой. У женщины было все чего только раньше она могла желать. Вот только о своем прошлом она решает своему любимому она решает не говорить. Через некоторое время она начинает очень сильно скучать по детям.
Ей хотелось поехать обратно в тот город, где остались дети и узнать об их судьбе, а может быть даже забрать их у отца. Только этого делать ни в коем случае нельзя, в порыве страсти она может допустить огромную ошибку, которую исправить будет потом просто невозможно. Постепенно на нее валятся разные проблемы, а для того, чтобы их решить потребуются силы. Немного погодя все тайны и секреты просто валились на нее и справится с ними становится практически невозможно.
Ученицу старшей школы изнасиловал сосед. Мать выдала дочь замуж за насильника. Муж издевается над своей супругой, навязывает ей банковские кредиты. После рождения сына Юсуфа жить стало невмоготу. Супруг ничего не делает, живёт за счёт главной героини, которая убирается в других домах. На самом деле мужчина обещал деньги любовнице. Однако банк кредит не одобрил, указав на низкий кредитный рейтинг заемщицы.
Джейлад поспешила к тётушке, а затем на занятия в медицинский колледж. Тетушкина племянница забыла подарок для влиятельного бизнесмена в своей гримёрной и упросила помощницу привезти коробочку. В баре девушка встречает охранника, являющегося правой рукой магната Бикри, любезничать с ним и случайно теряет свой платок. Недолго думая, Ферхат отвозит платок хозяйке, которую он шутя называет трепетной ланью.
Жители Стамбула узнают о страшном происшествии. По всему городу распространяется новость о преступлении, которое совершил учитель литературы. Азема обвиняют в убийстве супруги. Мужчина отрицает свое причастие к совершению тяжкого злодеяния. Суд выносит ему приговор. Заключенный проводит долгие годы в тюрьме. Добропорядочному, образованному и интеллигентному преподавателю трудно справиться с испытанием.
Постепенно он вынужден изменить взгляды сокамерников. Учитель помогает им пересмотреть собственные приоритеты. Он пытается залечить душевные раны. Дома у него остались дочь и сын. Отец скучает по своим детям. За решеткой он распутывает разные интриги, сталкивается с предательством и коварством. Герою не дано вернуть прошлое. Он любой ценой старается разобраться в личных проблемах. Его не интересуют деньги и роскошь. После выхода из тюремного заведения мужчина решает остановиться в недорогой гостинице. Он скрывает информацию о себе.
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